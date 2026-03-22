شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها مقطع فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث ظهرت أمام سفح أهرامات الجيزة.

ونشرت كارولين الفيديو عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية عباءة سوداء، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "قلبي وعشقي"، "جميلة زي القمر"، "تحفة فنية"، "إزاي جميلة كده"، "غزالة"، وغيرها من التعليقات.

كارولين عزمي في "رامز ليفل الوحش"

وظهرت الفنانة كارولين عزمي في برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، مع الفنان رامز جلال، وعُرض البرنامج خلال موسم رمضان 2026 على قناة MBC مصر.

مشاركة كارولين عزمي في دراما رمضان 2026

وشاركت الفنانة كارولين عزمي في مسلسل "رأس الأفعى"، الذي عرض في موسم دراما رمضان المنصرم، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا .

والمسلسل بطولة أمير كرارة، شريف منير، ماجدة زكي، أحمد غزي، ومراد مكرم، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير.

