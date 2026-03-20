احتفلت الفنانة سارة سلامة بأول أيام عيد الفطر هذا العام، ونشرت صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

ظهرت سارة سلامة بـ"الحجاب" مع عدد من صديقاتها في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

آخر مشاركات سارة سلامة في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات سارة سلامة بمسلسل "نقطة سودة" عام 2024

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول رضوى التي تضع مع شقيقها صلاح خطة شيطانية للانتقام من عائلة السيوفي وإمبراطوريتها.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد فهمي، ناهدالسباعي، وفاء عامر، تأليف أمين جمال ومينا بباوي، إخراج محمد أسامة.

أعمال تنتظر عرضها سارة سلامة قريبا

تشارك الفنانة سارة سلامة ببطولة مسلسل "السرايا الصفرا" وسط كوكبة من النجوم ومن المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث المسلسل حول قصة صراع بين زوجتين تتنافسان على رجل واحد، وتتصاعد الأحداث بين الغيرة، الحقد، الانتقام، والتوترات النفسية، وسط تشابك الأحداث وغموض تتداخل فيه شخصية ضابط الشرطة “إياد” لكشف لغز في قضية مهمة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من وفاء عامر، عمرو عبد الجليل، منة عرفة، تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج جوزيف نبيل.

