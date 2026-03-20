هنأت الفنانة نادية الجندي جمهورها ومتابعيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونشرت صورة لها بتقنية "الـ AI" عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل عام وأنتم طيبين وبألف خير، عيد فطر سعيد مبارك عليكم جميعاً أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات".

الجمهور يتفاعل مع تهنئة نادية الجندي بمناسبة عيد الفطر

وتفاعل محبو وجمهور نادية الجندي مع المنشور، وجاءت أبرز التعليقات: "عيد سعيد كل سنة وانتي طيبه يا أحلى وأهم نجمة في التاريخ"، "عيد مبارك عليكي"، "وحشتينا"، "كل سنة وإنتي طيبة يا قمر".

تكريم نادية الجندي في مهرجان وهران

كانت نادية الجندي حصلت على تكريم في مهرجان مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بدورته الثالثة، بحضور عدد من نجوم وصُنّاع السينما في الوطن العربي.

وكانت المشاركة الفنية الأخيرة لـ نادية الجندي من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركت في بطولته مع نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.

اقرأ أيضًا:

