وجهت النجمة يسرا التهنئة للمخرج محمد سامي، بعد خوضه أول تجربة تمثيل، في مسلسل "قلب الشمس".

ونشرت يسرا صورًا من مشاهد تجمعها بمحامد سامي ضمن أحداث المسلسل، وكتبت: "كلامك كبير وغالي أوي علي قلبي و سعيدة جدًا إن إحنا هنكون سوا في أول تجربة تمثيل لك".

وأضافت: "أنت مخرج متميز وفنان كبير .. مبروك علينا وإن شاء الله ننجح سوا، وربنا يكتب لنا كل النجاح والتوفيق، وأنت فنان أنا بثق فيه جدآ ومبسوطة إن إحنا سوا".

كانت منصة يانجو بلاي كشفت عن الصور الأولى من كواليس وتحضيرات مسلسل "قلب شمس" معلنة انطلاق تصوير المشهد الأول من العمل اليوم السبت 7 فبراير في حي المعادي بالقاهرة.

ضمت الصور صناع وفريق مسلسل "قلب شمس"، بينهم: يسرا، محمد سامي، منة فضالي، إنجي المقدم، درة. والعمل يأتي ضمن أحدث إنتاجات يانجو بلاي الدرامية الأصلية، بالتعاون مع شركة Forever Drama للمنتجة مها سليم.

مسلسل "قلب شمس" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الرومانسية ومن المقرر عرضه حصريًا عبر تطبيق يانجو بلاي.