إعلان

بعد تأجيل جلسة مجلس التأديب.. حلمي عبدالباقي يواجه هذه الاتهامات في نقابة الموسيقيين

كتب : مصطفى حمزة

04:55 م 09/02/2026

حلمي عبدالباقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت نقابة المهن الموسيقية، تأجيل جلسة التأديب للفنان حلمي عبدالباقي، وكيل المجلس الموقوف عن ممارسة نشاطه، إلى 1 مارس.

وأكد المحامي فهد مرزوق، عضو الفريق القانوني للفنان حلمي عبد الباقي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الجلسة التي عقدت أمس الأحد، بمقر النقابة، بحضور مستشار منتدب من مجلس الدولة، كانت إجرائية فقط، قبل صدور قرار بالتأجيل إلى 1 مارس، لمنح فرصة للإطلاع على المستندات.

وبدأت أزمة الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل المجلس، في ديسمبر 2025، حيث صدر قرار من نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، بإحالته للتحقيق، قبل أن يتم الإعلان في 29 ديسمبر عن إحالته رسمياً إلى مجلس التأديب مع إيقافه عن ممارسة مهامه النقابية.

ويواجه حلمي عبد الباقي، اتهامات بوجود مخالفات مالية، وأخرى إدارية، وكذلك وجود تجاوزات في ممارسة مهامه كوكيل أول للنقابة، وهو ما نفاه في أكثر من بث ومقاطع فيديو، عبر صفحته في موقع فيسبوك، ووصفها الإتهامات بإنها "محاولات للإطاحة به".

حلمي عبدالباقي مجلس التأديب نقابة الموسيقيين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البحرية الأمريكية تحذر السفن التي ترفع العلم الأمريكي: ابتعدوا عن المياه
شئون عربية و دولية

البحرية الأمريكية تحذر السفن التي ترفع العلم الأمريكي: ابتعدوا عن المياه
واتساب يبدأ طرح ميزة المكالمات الصوتية والمرئية على الويب
أخبار و تقارير

واتساب يبدأ طرح ميزة المكالمات الصوتية والمرئية على الويب
عاطل يلوّح بسلاح أبيض ويثير الذعر في بولاق الدكرور.. والداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

عاطل يلوّح بسلاح أبيض ويثير الذعر في بولاق الدكرور.. والداخلية تكشف التفاصيل
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
4 صور لـ إمام عاشور رفقة عائلته في العمرة
رياضة محلية

4 صور لـ إمام عاشور رفقة عائلته في العمرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة