قررت نقابة المهن الموسيقية، تأجيل جلسة التأديب للفنان حلمي عبدالباقي، وكيل المجلس الموقوف عن ممارسة نشاطه، إلى 1 مارس.

وأكد المحامي فهد مرزوق، عضو الفريق القانوني للفنان حلمي عبد الباقي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الجلسة التي عقدت أمس الأحد، بمقر النقابة، بحضور مستشار منتدب من مجلس الدولة، كانت إجرائية فقط، قبل صدور قرار بالتأجيل إلى 1 مارس، لمنح فرصة للإطلاع على المستندات.

وبدأت أزمة الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل المجلس، في ديسمبر 2025، حيث صدر قرار من نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، بإحالته للتحقيق، قبل أن يتم الإعلان في 29 ديسمبر عن إحالته رسمياً إلى مجلس التأديب مع إيقافه عن ممارسة مهامه النقابية.

ويواجه حلمي عبد الباقي، اتهامات بوجود مخالفات مالية، وأخرى إدارية، وكذلك وجود تجاوزات في ممارسة مهامه كوكيل أول للنقابة، وهو ما نفاه في أكثر من بث ومقاطع فيديو، عبر صفحته في موقع فيسبوك، ووصفها الإتهامات بإنها "محاولات للإطاحة به".