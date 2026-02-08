إعلان

هنا شيحة تحتفل بالعرض الأوروبي الأول لفيلم "شكوى رقم 713317" في روتردام السينمائي

كتب : سهيلة أسامة

02:56 م 08/02/2026
شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، تفاصيل العرض الأوروبي الأول لأحدث أعمالها السينمائية "شكوى رقم 713317"، ضمن فعاليات مهرجان روتردام السينمائي الدولي.

وعلّقت هنا على الصور قائلة: "عرضنا الأوروبي الأول في مهرجان روتردام السينمائي الدولي، شاشة، قصة، وقاعة تعجّ بالقلوب المُصغية، السينما تجوب العالم، وعندما تفعل، تُذكّرنا بسبب بدايتنا، فخورون بهذا الفيلم. ممتنون لهذه الرحلة. المزيد قادم".

الفيلم بطولة كلا من محمود حميدة، شيرين، هنا شيحة، محمد رضوان، تامر نبيل، وجهاد حسام الدين، وإخراج ياسر شفيعي

هنا شيحة فيلم شكوى رقم 713317 روتردام السينمائي

الرقابة المالية ترفع قيمة التغطية التأمينية لطلاب مدارس مصر إلى 30 ألف جنيه
بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية
شريف مدكور يوجه رسالة لـ هند صبري: "ليكي عندي احترام ومحبة كبيرة قوي"
من بينهم لميس الحديدي.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وسط عدد من الأصدقاء (صور)
لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

