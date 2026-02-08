هنا شيحة تحتفل بالعرض الأوروبي الأول لفيلم "شكوى رقم 713317" في روتردام السينمائي
كتب : سهيلة أسامة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، تفاصيل العرض الأوروبي الأول لأحدث أعمالها السينمائية "شكوى رقم 713317"، ضمن فعاليات مهرجان روتردام السينمائي الدولي.
وعلّقت هنا على الصور قائلة: "عرضنا الأوروبي الأول في مهرجان روتردام السينمائي الدولي، شاشة، قصة، وقاعة تعجّ بالقلوب المُصغية، السينما تجوب العالم، وعندما تفعل، تُذكّرنا بسبب بدايتنا، فخورون بهذا الفيلم. ممتنون لهذه الرحلة. المزيد قادم".
الفيلم بطولة كلا من محمود حميدة، شيرين، هنا شيحة، محمد رضوان، تامر نبيل، وجهاد حسام الدين، وإخراج ياسر شفيعي
اقرأ أيضًا:
رمضان 2026.. سلمى أبو ضيف تروج لمسلسلها "عرض وطلب"