شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، تفاصيل العرض الأوروبي الأول لأحدث أعمالها السينمائية "شكوى رقم 713317"، ضمن فعاليات مهرجان روتردام السينمائي الدولي.

وعلّقت هنا على الصور قائلة: "عرضنا الأوروبي الأول في مهرجان روتردام السينمائي الدولي، شاشة، قصة، وقاعة تعجّ بالقلوب المُصغية، السينما تجوب العالم، وعندما تفعل، تُذكّرنا بسبب بدايتنا، فخورون بهذا الفيلم. ممتنون لهذه الرحلة. المزيد قادم".

الفيلم بطولة كلا من محمود حميدة، شيرين، هنا شيحة، محمد رضوان، تامر نبيل، وجهاد حسام الدين، وإخراج ياسر شفيعي

