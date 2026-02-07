سارة أحمد بدير تعلن وفاة ابنة عمها: دعواتكم لها بالرحمة

كتبت- منى الموجي:

أعلنت سارة ابنة النجم الكبير أحمد بدير، وفاة كريمة عمها نهى رضوان، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 7 فبراير.

وكتبت سارة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "البقاء والدوام لله.. ابنة عمي الغالية الحبيبة نهى رضوان بدير، في ذمة الله، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة وأن يجعل الله قبرها روضة من رياض الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد بدير يطل على جمهوره في رمضان 2026، من خلال مسلسل اللون الأزرق، تأليف مريم نعوم، إخراج سعد هنداوي، بطولة جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، حنان سليمان، ومجموعة كبيرة من الفنانين.