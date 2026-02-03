أم كلثوم تتلو القرآن في فيديو نادر.. ما قصته؟

تصدر اسم الفنانة غادة عبد الرازق تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة التي أكدت خلالها أنها لا تؤيد فكرة إخفاء المرأة لعمرها، وأن المرأة يجب أن تحافظ على مظهرها وتهتم بنفسها، وذلك خلال لقائها في برنامج "كلام نواعم" المذاع عبر قناة MBC.

وفي هذا السياق، يعرض لكم "مصراوي" 20 صورة للفنانة غادة عبد الرازق، تألقت خلالها بإطلالات مختلفة.

يُذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق كلفت محاميها ياسر قنطوش باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة المنتجة لمسلسل "عاليا"، بسبب عدم الالتزام ببنود التعاقد معها.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

كانت آخر مشاركات الفنانة غادة عبد الرازق في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "شباب امرأة"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.