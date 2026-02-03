إعلان

بعد حديثها الأخير عن اهتمام المرأة بنفسها.. 20 صورة لإطلالات أنيقة لـ غادة عبدالرازق

كتب : نوران أسامة

02:41 م 03/02/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    غادة عبد الرازق بفستان أنيق (1)
  • عرض 21 صورة
    غادة عبد الرازق بفستان جريء
  • عرض 21 صورة
    غادة عبد الرازق بفستان أنيق (2)
  • عرض 21 صورة
    غادة عبد الرازق بفستان وردي طويل (2)
  • عرض 21 صورة
    غادة عبد الرازق بفستان وردي طويل (1)
  • عرض 21 صورة
    غادة عبد الرازق بمكياج هادئ
  • عرض 21 صورة
    غادة عبد الرازق تتألق بإطلالة كاجوال (1)
  • عرض 21 صورة
    غادة عبد الرازق تتألق بفستان بنفسجي قصير
  • عرض 21 صورة
    غادة عبد الرازق تتألق بإطلالة كاجوال (2)
  • عرض 21 صورة
    غادة عبد الرازق داخل سيارتها
  • عرض 21 صورة
    غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالتها
  • عرض 21 صورة
    غادة عبد الرازق كاجوال (2)
  • عرض 21 صورة
    غادة عبد الرازق من حلقة برنامج كلام ستات
  • عرض 21 صورة
    غادة عبد الرازق
  • عرض 21 صورة
    غادة عبد الرازق كاجوال
  • عرض 21 صورة
    غادة عبد الرازق أنيقة
  • عرض 21 صورة
    بفستان أنيق غادة عبد الرازق تخطف الأنظار
  • عرض 21 صورة
    غادة عبد الرازق بإطلالة غريبة (2)
  • عرض 21 صورة
    غادة عبد الرازق بإطلالة غريبة
  • عرض 21 صورة
    غادة عبد الرازق بإطلالة كلاسيك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر اسم الفنانة غادة عبد الرازق تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة التي أكدت خلالها أنها لا تؤيد فكرة إخفاء المرأة لعمرها، وأن المرأة يجب أن تحافظ على مظهرها وتهتم بنفسها، وذلك خلال لقائها في برنامج "كلام نواعم" المذاع عبر قناة MBC.

وفي هذا السياق، يعرض لكم "مصراوي" 20 صورة للفنانة غادة عبد الرازق، تألقت خلالها بإطلالات مختلفة.

يُذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق كلفت محاميها ياسر قنطوش باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة المنتجة لمسلسل "عاليا"، بسبب عدم الالتزام ببنود التعاقد معها.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

كانت آخر مشاركات الفنانة غادة عبد الرازق في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "شباب امرأة"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

غادة عبد الرازق جوجل إطلالات أنيقة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جرثومة قاتلة تتفشى في جزر الرأس الأخضر.. ما هي الشيغيلا؟
نصائح طبية

جرثومة قاتلة تتفشى في جزر الرأس الأخضر.. ما هي الشيغيلا؟
بعد إعادة فتح رفح.. ما هي الخطوة التالية لخطة ترامب بشأن غزة؟
شئون عربية و دولية

بعد إعادة فتح رفح.. ما هي الخطوة التالية لخطة ترامب بشأن غزة؟
المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز بنسبة 3% ويصل إلى قمة جديدة.. فما الأسباب؟
اقتصاد

المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز بنسبة 3% ويصل إلى قمة جديدة.. فما الأسباب؟
بعد فك حصار كادوقلي.. البرهان: الجيش السوداني سيصل إلى دارفور
شئون عربية و دولية

بعد فك حصار كادوقلي.. البرهان: الجيش السوداني سيصل إلى دارفور
بعد غنائها "خطفوني" مع والدها.. تفاصيل أحدث أغاني جانا عمرو دياب
زووم

بعد غنائها "خطفوني" مع والدها.. تفاصيل أحدث أغاني جانا عمرو دياب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد