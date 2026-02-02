"كان بيقولي وزة".. ابنة يوسف شعبان تكشف طريقة تعامل والدها معها

بينها "رأس الأفعى" و "وننسى اللي كان".. شاهد 25 برومو لـ مسلسلات رمضان 2026

كشفت الفنانة زينب شعبان، طريقة تعامل والدها الفنان الراحل يوسف شعبان معها في المنزل.

وردت زينب، خلال ظهورها مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة"، على سؤال عن مدى صرامة والدها، قائلة:" كان نص نص، ومرتين بس كان صارم".

وتابعت: "هو كان مسميني وزة معرفش ليه، وفي المرتين اللي ناداني فيهم زينب، كانت الرعب الوحيد".

وعن طريقة عقابه لها، قالت: "بالصوت، لو سمعته يناديني زينب بصوت عالي، بس خلاص عرفت، مش هروح واتجمد في مكاني، ومكنتش بحب أزعله".

وكشفت زينب خلال اللقاء، أن والدها الفنان الراحل يوسف شعبان، عاش 30 عاما، مع والدتها الكويتية إيمان خالد الشريعان، رغم زواجه عليها 4 مرات.

وأكدت زينب، أن والدها كان فخور بدخولها مجال الإعلام في الكويت، موضحة أنها فضلت أن تكون بدايتها في العمل الفني من خلال الدراما الكويتية، قبل أن تشارك في بطولة مسلسل "لعبة وقلبت بجد".

