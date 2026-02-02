عزيز الشافعي يعلق على فوز الزمالك على المصري في الكونفدرالية

كتب - معتز عباس:

علق الملحن عزيز الشافعي على انتصار فريق الزمالك على فريق المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب عزيز عبر حسابه الرسمي بموقع "اكس": "أي نادي في العالم بيتعرض للظروف دي صعب يفضل يومين في المنافسة على أي بطولة شكرا للجمهور واللاعيبه".

حقق الزمالك فوزًا هامًا على المصري بهدفين لهدف، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

اقرأ أيضا..

قبل عمرو سعد.. هؤلاء أعلنوا اعتزالهم الدراما عقب عرض أعمالهم

"عمرو دياب مش مطرب وشيرين مغنية شعبية".. القصة الكاملة لأزمة الموسيقار هاني مهنا