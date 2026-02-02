علق محمد إمام على ما يثار حول الأفضل والأكثر نجاحًا بين نجوم الفن داخل صناعة الدراما المصرية، وذلك مع اقتراب شهر مضان المبارك والذي يشهد عرض عدد كبير من المسلسلات الدرامية.

وكتب محمد إمام على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "بعيدًا عن المنافسة وعن الأعلى أو الأنجح.. كل العاملين حاليًا في صناعة المسلسلات بيبذلوا مجهود عصبي وبدني علشان يقدروا يقدموا أعمال مميزة تبسطكم وتستمتعوا بيها كل الدعم والاحترام لزمايلي الفنانين وصناع الأعمال على المجهود الجبار اللي بيبذلوه في الأجواء والأوقات الصعبة دي، إن شاء الله ربنا يكرمنا جميعًا تحياتي ليكم كلكم".

أبطال مسلسل "الكينج"

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

اقرأ أيضا..

عمرو سعد يعلن اعتزاله الدراما التليفزيونية بعد عرض مسلسله القادم



بعد حجب "روبلوكس".. أحمد زاهر: حاولنا نقدم حاجة نفيد بيها المجتمع في لعبة وقلبت بجد



