الداخلية تكشف ملابسات حادث تصادم مروع بالأميرية

كتب : مصراوي

05:22 م 17/02/2026

حادث تصادم تريلا بدراجة نارية بالأميرية

بعد ساعات من تداول فيديو مروع لحادث مأساوي أظهر اصطدام سيارة نقل ثقيل بدراجة نارية بمنطقة الكابلات نطاق محافظة القاهرة مما أدى لوفاة شخص وإصابة آخر خرجت وزارة الداخلية ببيان كاشف لملابسات الحادث.

بتاريخ 16 فبراير الجارى تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة بين قائد دراجة نارية "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة " وبرفقته طالب "توفى متأثراً بإصابته" يقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية وطرف ثان قائد سيارة نقل ثقيل مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل.

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

بقعة الزيت سبب الحادث

حال سير قائد الدراجة النارية وبرفقته الطالب بالطريق محل الواقعة فوجئا بوجود بقعة زيتية بالأرض مما أدى لاختلال توازنهما وسقوطهما أرضا، وتصادف مرور السيارة النقل، وأسفر اصطدامها بالدراجة النارية عن إصابة قائدها ووفاة مرافقه.

أمكن ضبط السيارة النقل وقائدها وبمواجهته أيد ما سبق وتحفظت الشرطة على السيارة النقل.

حادث الأميرية حادث تصادم الأميرية تريلا تصطدم بدراجة نارية

