بسيرة ذاتية قوية.. محافظ سوهاج الجديد يباشر مهام عمله

كتب : عمار عبدالواحد

05:22 م 17/02/2026

اللواء طارق راشد محمد محفوظ محافظ سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

وصل اللواء طارق راشد محمد محفوظ، محافظ سوهاج الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مكتبه بديوان عام المحافظة، حيث كان في استقباله عدد من مديري الإدارات والقيادات التنفيذية، وذلك لبدء مباشرة مهام عمله رسميًا خلفًا للواء دكتور عبدالفتاح سراج.

يمين محافظ سوهاج

أدى المحافظ الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن حركة المحافظين في تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لعام 2026، ليتولى بذلك قيادة العمل التنفيذي بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة، معولًا على خبراته الأمنية والإدارية لدعم خطط التنمية.

سيرة طارق محفوظ

يمتلك اللواء طارق محفوظ، المولود في 12 نوفمبر 1965 بمحافظة المنيا، تاريخًا مهنيًا حافلًا، حيث تخرج في كلية الشرطة عام 1987، وبدأ مسيرته داخل وزارة الداخلية متنقلًا بين مواقع قيادية متعددة، وحصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى عام 2020 تقديرًا لجهوده في حفظ الأمن.

مناصب المحافظ الجديد

تدرج "محفوظ" في المناصب من مأمور لعدة أقسام شرطة، إلى العمل بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، وصولًا إلى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، ويتميز بالحزم والاهتمام بالعمل الميداني ومواجهة مخالفات البناء.

طارق راشد محمد محفوظ محافظ سوهاج محافظ سوهاج الجديد طارق محفوظ حركة المحافظين

