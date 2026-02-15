إعلان

بفستان أحمر جريء.. نسرين طافش تنشر فيديو من أحدث ظهور لها

كتب : نوران أسامة

02:33 م 15/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش تشارك جمهور أحدث ظهور لها
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش تنشر صور من أحدث إطلالتها
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش بفستان أحمر جريء
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش تخطف الأنظار
  • عرض 6 صورة
    إحدث إطلالات نسرين طافش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بأحدث ظهور لها، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ونشرت نسرين مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأحمر، واعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها.

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "مو طبيعي كمية الجمال"، "جميلة الجميلات"، "ملكة الجمال والأناقة"، "ما شاء الله على الملامح".

يُذكر أن نسرين طافش عُرض لها عام 2025 فيلم "الدشاش" أمام الفنان محمد سعد، من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز. كما تنتظر طرح مسلسل "أنا وهو وهم"، الذي يشاركها في بطولته أحمد صلاح حسني، ومن إخراج زهير قنوع.

اقرأ أيضًا:

إيمي سمير غانم عن حسن الرداد: "بقالنا 9 سنين متجوزين وبخاف من الحسد"

بعد إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية.. تعليق غاضب من حسن الرداد

إنستجرام نسرين طافش إطلالة نسرين طافش نسرين طافش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إصابة هندي سقط من أعلى حصان بالهرم
حوادث وقضايا

إصابة هندي سقط من أعلى حصان بالهرم
"موهوب وسالك".. دنيا سامي توجه رسالة لـ يوسف الشريف
زووم

"موهوب وسالك".. دنيا سامي توجه رسالة لـ يوسف الشريف
مدبولي: ننسق مع التأمينات الاجتماعية لاستفادة أصحاب المعاشات من زيادات
أخبار مصر

مدبولي: ننسق مع التأمينات الاجتماعية لاستفادة أصحاب المعاشات من زيادات
ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها
"قتله على 5 جنيهات".. مٌرافعة النيابة في قضية "طفل المهندسين"
حوادث وقضايا

"قتله على 5 جنيهات".. مٌرافعة النيابة في قضية "طفل المهندسين"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق