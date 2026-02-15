بفستان أحمر جريء.. نسرين طافش تنشر فيديو من أحدث ظهور لها

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بأحدث ظهور لها، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ونشرت نسرين مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأحمر، واعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها.

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "مو طبيعي كمية الجمال"، "جميلة الجميلات"، "ملكة الجمال والأناقة"، "ما شاء الله على الملامح".

يُذكر أن نسرين طافش عُرض لها عام 2025 فيلم "الدشاش" أمام الفنان محمد سعد، من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز. كما تنتظر طرح مسلسل "أنا وهو وهم"، الذي يشاركها في بطولته أحمد صلاح حسني، ومن إخراج زهير قنوع.

