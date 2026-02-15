فستان جريء.. كارول سماحة تخطف الأنظار والجمهور يغازلها (صور)

نشرت الفنانة كارول سماحة صورًا من حفلها الأخير، وظهرت بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا أزرق .

وعلقت كارول عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "سحر خاص في الغناء وسط البحر مع حشد لا ينسى، لقد ترددت أصواتكم أعلى من الأمواج".

وانهالت عليها التعليقات، وجاءت بعضها كالتالي: "بتجنني"، "كل عام وانتي كلك حب وبتزرعيه في فنك وبتعلميه لجمهورك"، "جمالك"، "ما شاء الله".

يُذكر أن كارول سماحة أحيت مؤخرًا حفلًا كبيرًا على خشبة مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السادسة، تحت عنوان "ليلة الأرز"، بتنظيم شركة بنش مارك وبرعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

