إعلان

فستان أسود ووردة حمراء.. سيرين عبدالنور تحتفل بعيد الحب بجلسة تصوير جديدة

كتب : مصراوي

12:46 م 14/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    سيرين عبدالنور (3)
  • عرض 7 صورة
    سيرين عبدالنور (4)
  • عرض 7 صورة
    سيرين عبدالنور (5)
  • عرض 7 صورة
    سيرين عبدالنور (6)
  • عرض 7 صورة
    سيرين عبدالنور (7)
  • عرض 7 صورة
    سيرين عبدالنور (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خضعت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور لجلسة تصوير جديدة بمناسبة عيد الحب، ونشرت صورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت سيرين مرتدية فستانا من اللون الأسود، واستخدمت وردة حمراء كبيرة بطرق مختلفة في جلسة التصوير، إذ وضعتها على شعرها مرة، وعلى الفستان مرة أخرى، واكتفت بحملها في مجموعة ثالثة من الصور.

وعلقت سيرين على الصور "مع حبي". ولاقت الجلسة إعجاب جمهورها ومتابعيها، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "الصور بتجنن"، "الحب كله"، "كتير جمال"، "الحب والجمال والأنوثة"، "قمر"، "عيد حب سعيد"، "كل عام وأنتي الحب كله".

جدير بالذكر أن سيرين عبدالنور طُرح لها في 2024 مسلسل النسيان، والذي شاركها بطولته الفنان قيس شيخ نجيب، تأليف شادي كيوان، إخراج الفوز طنجور.

سيرين عبدالنور عيد الحب انستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحرك عاجل من الداخلية ضد راكب سرق كشافات إنارة الطريق | فيديو
حوادث وقضايا

تحرك عاجل من الداخلية ضد راكب سرق كشافات إنارة الطريق | فيديو
منة فضالي تنشر صورة تجمعها بوالدتها: الوحيدة اللي تستاهل كل الحب
زووم

منة فضالي تنشر صورة تجمعها بوالدتها: الوحيدة اللي تستاهل كل الحب
بالفيديو.. شجار عنيف يجبر طائرة تركية متجهة لبريطانيا على الهبوط في بلجيكا
شئون عربية و دولية

بالفيديو.. شجار عنيف يجبر طائرة تركية متجهة لبريطانيا على الهبوط في بلجيكا
هل ترتفع أسعار منتجات الألبان مع اقتراب شهر رمضان؟
اقتصاد

هل ترتفع أسعار منتجات الألبان مع اقتراب شهر رمضان؟

بعد إهانته وسط الشارع.. حبس المتهمين بالتعدي على "إسلام" في بنها (صور)
أخبار المحافظات

بعد إهانته وسط الشارع.. حبس المتهمين بالتعدي على "إسلام" في بنها (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| السيسي يوجه بتطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان
"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"