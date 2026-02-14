ياسمين عبدالعزيز أنيقة و"بوستر" برنامج فيفي عبده في رمضان.. لقطات نجوم الفن

خضعت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور لجلسة تصوير جديدة بمناسبة عيد الحب، ونشرت صورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت سيرين مرتدية فستانا من اللون الأسود، واستخدمت وردة حمراء كبيرة بطرق مختلفة في جلسة التصوير، إذ وضعتها على شعرها مرة، وعلى الفستان مرة أخرى، واكتفت بحملها في مجموعة ثالثة من الصور.

وعلقت سيرين على الصور "مع حبي". ولاقت الجلسة إعجاب جمهورها ومتابعيها، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "الصور بتجنن"، "الحب كله"، "كتير جمال"، "الحب والجمال والأنوثة"، "قمر"، "عيد حب سعيد"، "كل عام وأنتي الحب كله".

جدير بالذكر أن سيرين عبدالنور طُرح لها في 2024 مسلسل النسيان، والذي شاركها بطولته الفنان قيس شيخ نجيب، تأليف شادي كيوان، إخراج الفوز طنجور.