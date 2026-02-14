استعدادًا لسوء الطقس.. طوارئ كاملة بمستشفيات الوادي الجديد

رفعت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، درجة الاستعداد القصوى داخل جميع المنشآت الصحية التابعة لها.



وأتى ذلك بالتزامن مع بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية الذي حذّر من سوء الأحوال الجوية ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العاصفة الترابية، وما يصاحبها من انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية وحالة من عدم الاستقرار على مناطق متفرقة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن قرار رفع درجة الاستعداد لا يقتصر على تكثيف التواجد البشري داخل أقسام الاستقبال والطوارئ فقط، بل يشمل تشغيل منظومة الاستجابة بالكامل، عبر تفعيل غرف العمليات الفرعية بكل مستشفى وإدارة صحية على مدار 24 ساعة، مع متابعة مستمرة للموقف ورفع تقارير دورية حول تطورات الأحوال الجوية وانعكاساتها على معدلات التردد والحالات المرضية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه تم التشديد على جاهزية غرف العمليات بكل منشأة للتواصل الفوري مع غرفة العمليات بديوان عام المديرية، من خلال تحديد المسؤولين وأرقام التواصل المباشر، لضمان سرعة التنسيق حال حدوث أي طارئ.

وأشار وكيل الوزارة إلى التأكيد على انتظام الفرق الطبية، خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ، للتعامل مع حالات الاختناق وتهيج الجهاز التنفسي، إلى جانب الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق في ظل تدني الرؤية. كما تم رفع درجة الجاهزية داخل الأقسام الحرجة، وعلى رأسها الرعاية المركزة وأقسام الصدر والحساسية، تحسبًا لأي زيادات مفاجئة في أعداد المترددين.

ولفت وكيل الوزارة إلى مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مع إعطاء أولوية لأدوية الطوارئ والأمصال واللقاحات وأسطوانات الأكسجين، إضافة إلى التأكد من كفاءة أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة قياس العلامات الحيوية، لضمان تقديم الخدمة دون تأخير.

كما شملت الإجراءات التأكد من جاهزية المولدات الكهربائية والمصادر البديلة للطاقة ومصادر المياه، لضمان استمرار الخدمات الصحية دون انقطاع، إلى جانب التنسيق الكامل مع مرفق الإسعاف للتعامل السريع مع أي بلاغات طارئة مرتبطة بالأحوال الجوية.

وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بخطط الطوارئ المعتمدة، باعتبارها خط الدفاع الأول للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الصحية بكفاءة خلال فترات التقلبات الجوية.