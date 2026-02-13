ترامب: تغيير النظام في إيران أفضل شيء يمكن أن يحدث

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تغيير النظام في إيران قد يكون أفضل شيء يمكن أن يحدث.

وأكد ترامب، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تشن هجوما على إيران إذا أبرمت معها الاتفاق الصحيح.

وأضاف ترامب، أن إيران ترغب في إجراء محادثات لكنها تقوم بكثير من ذلك حتى الآن دون أي أفعال.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه سيكون جيدا إذا تمكنا من تسوية الأمر مرة واحدة وإلى الأبد بشأن إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب، إنه قرر إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط.

وقال ترامب للصحفيين بخصوص حاملة الطائرات الثانية أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى قاعدة عسكرية بولاية نورث كارولينا: "في حال لم نتوصل إلى اتفاق، سنحتاجها".