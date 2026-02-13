إعلان

هاجر السراج في باريس وهنا الزاهد تخطف الأنظار.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : مروان الطيب

12:30 ص 13/02/2026
    داليا شوقي
    هاجر السراج
    ياسمين رئيس
    هنا الزاهد

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حمادة هلال

نشر الفنان حمادة هلال صورة جديدة عبر صفحته على انستجرام، ظهر خلالها في كواليس مسلسل "المداح: أسطورة النهاية" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

داليا شوقي

خضعت الفنانة داليا شوقي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت داليا بتقنية الأبيض والأسود، وحازت الصور على إعجاب الجمهور والمتابعين.

هاجر السراج

كشفت الفنانة هاجر السراج عن وجودها في باريس، ونشرت صورا من رحلتها عبر حسابها على انستجرام.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورا جديدة لها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجذابة خطفت بها الأنظار.

ياسمين رئيس

تواصل الفنانة ياسمين رئيس الترويج لمسلسل "اسأل روحك" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشرت ياسمين رئيس عددا من البوسترات الدعائية الخاصة بالمسلسل عبر صفحتها على انستجرام، وكتبت: "غزالة بمليون وش، مسلسل اسأل روحك في رمضان".

