ابنة عمرو دياب بفستان أبيض والعوضي يستعرض عضلاته.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : نوران أسامة

12:30 ص 11/02/2026
حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره مجموعة صور من كواليس مسلسله الجديد "علي كلاي"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026، ونشر الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهر خلالها وهو يستعرض عضلاته.

جنى عمرو دياب

تألقت الفنانة جنى عمرو دياب في أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأبيض.

هيدي كرم

تألقت الفنانة هيدي كرم في أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

آية سليم

ظهرت الفنانة آية سليم بإطلالة كاجوال داخل الجيم، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها ومحبيها.

ياسمينا العبد

شاركت الفنانة ياسمينا العبد جمهورها صورة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

مي كساب

ظهرت الفنانة مي كساب مع النجمة هبة مجدي من كواليس مسلسل "نون النسوة"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما 2026، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "شريفه وزينات".

مروة أنور

ظهرت الفنانة مروة أنور بإطلالة أنيقة و وضعت مكياج هادئ، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

تارا عماد

شاركت الفنانة تارا عماد جمهورها صورًا مع كلبها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلال الصور بإطلالة كاجوال.

صدقي صخر

نشر الفنان صدقي صخر صورة جديدة جمعته بالفنانة أسماء أبو اليزيد، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك من كواليس مسلسل "النص التاني"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

نجوم الفن أحمد العوضي جنى عمرو دياب هيدي كرم آية سليم ياسمينا العبد مي كساب مروة أنور تارا عماد صدقي صخر

