"مش شبه حد".. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بـ4 جلسات تصوير غير تقليدية

فستان غير تقليدي.. دنيا سمير غانم تتألق في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها الأيام الماضية، جلسات تصوير مختلفة، ظهرت فيها بأكثر من إطلالة غريبة وغير تقليدية.

ونشرت دنيا سمير غانم على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، 4 جلسات تصوير حديثه، ظهرت مرتدية فساتين مختلفة وأنيقة، كشفت فيها عن جمالها ورشاقتها.

وظهرت دنيا في الجلسة الأولى بإطلالة شتوية مميزة وأنيقة، ترتدي بالطو شتوي طويل، لتنال إعجاب المتابعين.

وفي الجلسة الثانية، ظهرت دنيا سمير غانم مرتدية فستان أسود لامع بأكتاف الضخمة، بإطلالة غير تقليدية، تفاعل معها المتابعين بشكل كبير.

وكشفت دنيا عن إطلالتها الثالثة، بفستان أبيض طويل بأكتاف بارزة، وقصة شعر قصيرة.

تألقت دنيا سمير غانم في جلسة التصوير الرابعة، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية، مرتدية فستان طويل باللون الأحمر الداكن، مع أكتاف بارزة.

تفاعل المتابعين مع الإطلالات، وأعربوا عن إعجابهم الشديد بدنيا سمير غانم، وجاءت التعليقات، كالتالي: " “مش شبه أي حد”، "غريبة وحلوة"، "قمر في أي حاجة"، "مفيش في جمالها".

يُذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم تنافست على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "روكي الغلابة"، وهو من تأليف أحمد الجندي، ندى عزت، وكريم يوسف، وشاركها بطولة العمل محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، ومحمد رضوان، ومن إخراج أحمد الجندي.

