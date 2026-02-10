إعلان

فستان غير تقليدي.. دنيا سمير غانم تتألق في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

كتب : معتز عباس

09:30 م 10/02/2026 تعديل في 09:37 م
خطفت الفنانة دنيا سمير غانم الأنظار على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة جديدة .

ونشرت دنيا صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتدية فستان طويل باللون الأحمر الداكن، مع أكتاف بارزة، مما منحها إطلالة مثالية.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "يا زين الزينة"، "جمالها تبارك الرحمن"، "قمر يا دنيا"، "الأجمل في العالم"، "أحلى واحدة".

يُذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم تنافست على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "روكي الغلابة"، وهو من تأليف أحمد الجندي، ندى عزت، وكريم يوسف، وشاركها بطولة العمل محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، ومحمد رضوان، ومن إخراج أحمد الجندي.

