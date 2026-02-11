شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق لتحقيق تطلعات الشعب

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وإلى جميع الوزراء، سائلًا المولى عز وجل أن يوفِّقهم لتحقيق آمال شعبنا المصري وتطلعاته، وبذل كل الجهد لتحقيق الاستقرار والرخاء لمصرنا العزيزة، وأن يوفِّق المولى عز وجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و الوزراء، لما فيه مصلحة البلاد والعباد.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره للجهود التي بذلها الوزراء بالحكومة السابقة، وتمنى لهم التوفيق في مواقعهم ومسؤولياتهم الجديدة.