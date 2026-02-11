إعلان

شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق لتحقيق تطلعات الشعب

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:08 ص 11/02/2026

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وإلى جميع الوزراء، سائلًا المولى عز وجل أن يوفِّقهم لتحقيق آمال شعبنا المصري وتطلعاته، وبذل كل الجهد لتحقيق الاستقرار والرخاء لمصرنا العزيزة، وأن يوفِّق المولى عز وجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و الوزراء، لما فيه مصلحة البلاد والعباد.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره للجهود التي بذلها الوزراء بالحكومة السابقة، وتمنى لهم التوفيق في مواقعهم ومسؤولياتهم الجديدة.

أحمد الطيب الأزهر الشريف الحكومة الجديدة مصطفى مدبولي عبد الفتاح السيسي

