بسبب تشابه الاسم مع وزير العمل.. حسن الرداد ينشر فيديو AI لـ أحمد زكي من فيلم "معالي الوزير"

كتب : مصراوي

08:34 م 10/02/2026 تعديل في 08:46 م
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    لقطات لحسن الرداد من فيلم معالي الوزير مصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي (1)
  • عرض 18 صورة
    حسن الرداد بدلا من احمد زكي في فيلم معالي الوزير (1)
  • عرض 18 صورة
    حسن الرداد بالذكاء الاصطناعي من فيلم معالي الوزير (2)
  • عرض 18 صورة
    حسن الرداد بدلا من احمد زكي في فيلم معالي الوزير (2)
  • عرض 18 صورة
    حسن الرداد بالذكاء الاصطناعي من فيلم معالي الوزير (1)
  • عرض 18 صورة
    الفنان حسن الرداد
  • عرض 18 صورة
    حسن الرداد في ختام مهرجان البحر الاحمر (1)
  • عرض 18 صورة
    حسن الرداد في ختام مهرجان البحر الاحمر (2)
  • عرض 18 صورة
    حسن الرداد
  • عرض 18 صورة
    حسن الرداد
  • عرض 18 صورة
    حسن الرداد (3)
  • عرض 18 صورة
    حسن الرداد (2)
  • عرض 18 صورة
    حسن الرداد (6)
  • عرض 18 صورة
    حسن الرداد (5)
  • عرض 18 صورة
    حسن الرداد
  • عرض 18 صورة
    حسن الرداد
  • عرض 18 صورة
    حسن الرداد

شارك الفنان حسن الرداد متابعيه على السوشيال ميديا مقطع فيديو بـ الـ Ai، من مشهد للفنان أحمد زكي عقب توليه منصب وزاري وأداء القسم في فيلم معالي الوزير.

ونشر حسن الرداد مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، وكتب: "أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون".

وتفاعل حسن الرداد مع المتابعين على السوشيال ميديا، بسبب تشابه اسمه مع الوزير حسن رداد، والذي تولى حقيبة وزارة العمل في التعديل الوزاري الجديد.

تفاعل المتابعين مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تشابه أسماء"، "مش انت يا حسن"، "تشابه أسماء يا نجم"، "رهيب يا حسن"، "الوزير بتاعنا"، "مش أنت يا حسن".

كان آخر ظهور لحسن الرداد في دراما رمضان 2025، مسلسل "عقبال عندكم"، بمشاركة الفنانة إيمي سمير غانم.

تدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة متصلة تدور حول سها وفادي اللذان يستعدان للزواج، لكنهما يقعان في العديد المشاكل قبل الزفاف، وأثناء محاولتهما لحلها، تتداخل حياتهما مع سبع حكايات حول زيجات انتهت بالفشل، لتجعلهما يعيدان التفكير في خطوة الزواج قبل الوصول لحافة الانفصال.

تارا عماد تنشر صورًا مع كلبها الصغير والجمهور يعلق

عباس أبو الحسن يعلق على اختيار وزيرة الثقافة الجديدة.. ماذا قال؟

حسن الرداد وزير العمل أحمد زكي فيلم معالي الوزير

