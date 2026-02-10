تنفيذا لاتفاقه مع "قسد".. الجيش السوري ينسحب من محيط الحسكة

كتب- محمود الطوخي

بدأت قوات الجيش السوري في الانسحاب من محيط مدينة الحسكة، تطبيقا للاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأكدت هيئة العمليات في الجيش السوري في تصريح لوكالة "سانا"، انتشار قوى الأمن الداخلي في المناطق التي انسحب منها الجيش، مشيرة إلى التزام "قسد" بتطبيق الاتفاق واتخاذها خطوات إيجابية.

وأوضحت الهيئة العسكرية، أنها تواصل عمليات المراقبة والتقييم الميداني لتحديد الخطوة التالية.

وكان وفد من هيئة العمليات أجرى جولة ميدانية، يوم الجمعة الماضي، برفقة قادة من الجيش وممثلي "قسد" في مواقع عدة بمحافظة الحسكة، لوضع الاتفاق موضع التنفيذ.

وفي 30 يناير الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى اتفاق شامل مع "قسد" يقضي بوقف إطلاق النار، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

وينص الاتفاق على دخول قوات الأمن إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة للمؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ كافةً