تارا عماد تنشر صورًا مع كلبها الصغير والجمهور يعلق

شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها على السوشيال ميديا، صورة تجمعها بـ كلبها الصغير.

ونشرت تارا الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "4 سنوات من حزمة الحب للدعم العاطفي، فلفل الصغير".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميل أوي"، "تحفة"، "يا لهوي على العسل"، "فلفل الجميل".

آخر أعمال تارا عماد الدرامية

تنتظر الفنانة تارا عماد عرض مسلسل شاهد قبل الحذف على إحدى المنصات الإلكترونية، والذي تدور أحداثه حول تورط تارا في قضية غسيل أموال تحاول إثبات برائتها.

مسلسل شاهد قبل الحذف بطولة تارا عماد، علي الطيب، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، صفاء جلال، سمر علام.

