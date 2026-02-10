إعلان

نسرين أمين تتألق بإطلالة شتوية بجوار الأهرامات (صور)

كتب : معتز عباس

08:00 م 10/02/2026 تعديل في 08:49 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    نسرين امين بجوار الاهرامات (2)
  • عرض 3 صورة
    نسرين امين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة نسرين أمين الأنظار في أحدث ظهور لها بالقرب من الأهرامات.

ونشرت نسرين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي تستمتع برحلتها في أهرامات الجيزة.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الجمال المصري"، "قمر يا قلبي"، "حلوة أوي"، "نجمة مصر"، "قمر وحلوة يا نيسو".

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

اقرأ أيضا..

فيديو| نورهان منصور تشوق جمهورها في عيد الحب بجلسة يوجا

مي كساب تنشر صورة مع هبة مجدي من كواليس مسلسل "ن النسوة" في رمضان 2026

نسرين امين الأهرامات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجلاد يسأل ضياء داود: "البعض يقول ده مش وقت معارضة بل اصطفاف".. والأخير
أخبار مصر

الجلاد يسأل ضياء داود: "البعض يقول ده مش وقت معارضة بل اصطفاف".. والأخير
ترامب عن إجراءات إسرائيل بشأن الضفة: أنا ضد ضمها
شئون عربية و دولية

ترامب عن إجراءات إسرائيل بشأن الضفة: أنا ضد ضمها

بسبب تشابه الاسم مع وزير العمل.. حسن الرداد ينشر فيديو AI لـ أحمد زكي من
زووم

بسبب تشابه الاسم مع وزير العمل.. حسن الرداد ينشر فيديو AI لـ أحمد زكي من
5 أعشاب طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

5 أعشاب طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول الضار
بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
حوادث وقضايا

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي