نسرين أمين تتألق بإطلالة شتوية بجوار الأهرامات (صور)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة نسرين أمين الأنظار في أحدث ظهور لها بالقرب من الأهرامات.

ونشرت نسرين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي تستمتع برحلتها في أهرامات الجيزة.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الجمال المصري"، "قمر يا قلبي"، "حلوة أوي"، "نجمة مصر"، "قمر وحلوة يا نيسو".

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

