فيديو| نورهان منصور تشوق جمهورها في عيد الحب بجلسة يوجا

نشرت الفنانة نورهان منصور، مقطع فيديو جديد عبر صفحتها على انستجرام في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ظهرت نورهان وهي في جلسة يوجا خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب الجمهور والمتابعين.

وكتبت نورهان على الفيديو: "علشان نبقى مستعدين لعيد الحب حستناكوا يوم الجمعة نحتفل بعيد الحب بس على طريقتي".



آخر مشاركات نورهان منصور الفنية

كانت آخر مشاركات الفنانة نورهان منصور بمسلسل "قهوة المحطة" وسط كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال تنتظر عرضها نورهان منصور قريبا

تشارك نورهان منصور في مسلسل "التمثيلية" وسط مجموعة من النجوم هم إسلام جمال، بسمة ياسر، عمرو رمزي، تأليف وإخراج أحمد مريوط.

تدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل داخل شركة، حيث لا يوجد بريء، والحقيقة غامضة، والاتهامات متبادلة، والأسرار مدفونة، فيما يقود التحقيق إلى طرق أخطر من الجريمة نفسها.

