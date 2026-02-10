إعلان

فيديو| نورهان منصور تشوق جمهورها في عيد الحب بجلسة يوجا

كتب : مروان الطيب

07:49 م 10/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نورهان منصور في أحدث ظهور (3)
  • عرض 6 صورة
    نورهان منصور في أحدث ظهور (4)
  • عرض 6 صورة
    نورهان منصور في أحدث ظهور (5)
  • عرض 6 صورة
    نورهان منصور في أحدث ظهور (2)
  • عرض 6 صورة
    نورهان منصور في أحدث ظهور (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الفنانة نورهان منصور، مقطع فيديو جديد عبر صفحتها على انستجرام في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.
ظهرت نورهان وهي في جلسة يوجا خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب الجمهور والمتابعين.

وكتبت نورهان على الفيديو: "علشان نبقى مستعدين لعيد الحب حستناكوا يوم الجمعة نحتفل بعيد الحب بس على طريقتي".


آخر مشاركات نورهان منصور الفنية

كانت آخر مشاركات الفنانة نورهان منصور بمسلسل "قهوة المحطة" وسط كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.
أعمال تنتظر عرضها نورهان منصور قريبا
تشارك نورهان منصور في مسلسل "التمثيلية" وسط مجموعة من النجوم هم إسلام جمال، بسمة ياسر، عمرو رمزي، تأليف وإخراج أحمد مريوط.
تدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل داخل شركة، حيث لا يوجد بريء، والحقيقة غامضة، والاتهامات متبادلة، والأسرار مدفونة، فيما يقود التحقيق إلى طرق أخطر من الجريمة نفسها.
اقرأ أيضا:

رمضان 2026| منها "إفراج" و"مناعة".. مسلسلات رفعت شعار "مستوحى من أحداث حقيقية"

هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس

نورهان منصور عيد الحب انستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فاكهة الرياضيين الأولى.. متى يكون الموز أكثر فائدة للتمرين؟
نصائح طبية

فاكهة الرياضيين الأولى.. متى يكون الموز أكثر فائدة للتمرين؟
ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
أخبار مصر

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
لماذا يتكالب المشترون على السبائك بدلًا من المشغولات؟ خبراء يوضحون
اقتصاد

لماذا يتكالب المشترون على السبائك بدلًا من المشغولات؟ خبراء يوضحون
15 صورة..يارا السكري تخطف الأنظار في أحدث ظهور داخل قلعة صلاح الدين
زووم

15 صورة..يارا السكري تخطف الأنظار في أحدث ظهور داخل قلعة صلاح الدين
بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
حوادث وقضايا

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي