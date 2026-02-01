إعلان

رمضان 2026.. طرح برومو مسلسل "حد أقصى"

كتب : سهيلة أسامة

04:11 م 01/02/2026

الفنانة روجينا

أطلقت منصة شاهد الرقمية البرومو الدعائي لمسلسل "حد أقصى"، بطولة الفنانة روجينا، ومن إخراج ابنتها مايا أشرف زكي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية، ويشهد تقاطعاً كبيراً بين الشخصيات، كما يناقش قضايا عدة، من بينها ملف غسيل الأموال.

ويشارك في العمل عدد من نجوم الفن، بينهم محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، فدوى عابد، من إخراج مايا أشرف زكي.

يذكر أن الفنانة روجينا شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "حسبة عمري"، وشاركها البطولة عمرو عبدالجليل.

روجينا مسلسل حد أقصى مايا أشرف زكي

