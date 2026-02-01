طرحت منصة WATCH IT الرقمية البرومو الرسمي لمسلسل "حكاية نرجس"، بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور.

ونشرت المنصة البرومو عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلق الحساب: "نرجس قررت تحل مشكلة حياتها بمشكلة أكبر".

المسلسل يسلط الضوء على قضية نادراً ما تُناقش درامياً بجرأة، حيث يتناول الألم الصامت الذي تعانيه النساء بسبب تأخر الإنجاب، وتأثير ذلك على الحياة الزوجية والاستقرار النفسي.

ويشارك في بطولته: ريهام عبد الغفور، حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، أحمد عزمي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمار صابر وإخراج سامح علاء.

اقرأ أيضًا:

WATCH IT تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف

"يارب النجاح من عندك".. ماجد المصري يروج لمسلسل "أولاد الراعي"

WATCH IT تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة ياسر جلال