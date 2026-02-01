إعلان

WATCH IT تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "حكاية نرجس" بطولة ريهام عبد الغفور

كتب : نوران أسامة

02:55 م 01/02/2026

مسلسل حكاية نرجس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرحت منصة WATCH IT الرقمية البرومو الرسمي لمسلسل "حكاية نرجس"، بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور.

ونشرت المنصة البرومو عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلق الحساب: "نرجس قررت تحل مشكلة حياتها بمشكلة أكبر".

المسلسل يسلط الضوء على قضية نادراً ما تُناقش درامياً بجرأة، حيث يتناول الألم الصامت الذي تعانيه النساء بسبب تأخر الإنجاب، وتأثير ذلك على الحياة الزوجية والاستقرار النفسي.

ويشارك في بطولته: ريهام عبد الغفور، حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، أحمد عزمي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمار صابر وإخراج سامح علاء.

اقرأ أيضًا:

WATCH IT تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف

"يارب النجاح من عندك".. ماجد المصري يروج لمسلسل "أولاد الراعي"

WATCH IT تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة ياسر جلال

مسلسل حكاية نرجس ريهام عبد الغفور watch it

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف يشم النمل روائح الطعام رغم أنه لا يملك أنفا؟
علاقات

كيف يشم النمل روائح الطعام رغم أنه لا يملك أنفا؟
هبوط مفاجئ لسعر الجنيه مقابل الدولار بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

هبوط مفاجئ لسعر الجنيه مقابل الدولار بنهاية تعاملات اليوم
رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "عرض وطلب" بطولة سلمى أبو ضيف
زووم

رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "عرض وطلب" بطولة سلمى أبو ضيف
كريستيانو في "الشيوخ".. لماذا استعان به ممثل الحكومة كمثال لمخاطر الإنترنت؟
أخبار مصر

كريستيانو في "الشيوخ".. لماذا استعان به ممثل الحكومة كمثال لمخاطر الإنترنت؟
الرئيس السيسي يستقبل عاهل الأردن
أخبار مصر

الرئيس السيسي يستقبل عاهل الأردن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026
المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة