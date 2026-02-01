إعلان

رمضان 2026.. WATCH IT تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "رأس الأفعى" بطولة أمير كرارة

كتب : سهيلة أسامة

02:30 م 01/02/2026

الفنان أمير كرارة

كشفت منصة WATCH IT الرقمية عن البرومو الرسمي لمسلسل "رأس الأفعى"، بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر أن ينافس ضمن موسم دراما رمضان 2026.

يتناول المسلسل شخصية ياسين، الذي يُتهم بقتل والده ويصبح هاربًا من العدالة، ليبدأ رحلة البحث عن قاتل والده الحقيقي، في إطار مليء بالتشويق والإثارة.

المسلسل من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف بيتر ميمي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم بينهم: شريف منير، ماجدة زكي، مراد مكرم، كارولين عزمي، أحمد غزي، والعمل من إنتاج شركة سينرجي.

أمير كرارة watch it مسلسل رأس الأفعى دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

