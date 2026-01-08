إعلان

بالصور| مريم الخشت تحتفل بعيد ميلادها.. وأسماء جلال تهنئها

كتب : نوران أسامة

08:29 م 08/01/2026
    مريم الخشت تحتفل بعيد ميلادها أحمد أباظة
    مريم الخشت تحتفل بعيد ميلادها رفقة أصدقائها
    مريم الخشت تحتفل بعيد ميلادها مع الفنانة هنادي مهنا
    مريم الخشت تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها أحمد أباظة
    مريم الخشت تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها
    مريم الخشت تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها أحمد أباظة
    مريم الخشت تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها
    مريم الخشت تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة مريم الخشت بعيد ميلادها مع زوجها أحمد أباظة وعدد من أصدقائها المقربين، ومن بينهم الفنانة هنادي مهنا.

ونشرت مريم، صورا من الاحتفال عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت الصور إعجاب متابعيها ونجوم الفن.

وجاء تعليق الفنانة هنادي مهنا: "عيد ميلاد سعيد يا بيويا"، بينما كتبت أسماء جلال: "عيد ميلاد سعيد يا برنسيسة".

فيما جاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "ربنا يسعد قلبك"، "ربنا يحميكم يا رب"، "أجمل كابل" ، "العمر كله يا رب"، "كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي" ، "قمر" ، "ربنا يحميكم".

يذكر أن، آخر ظهور للفنانة مريم الخشت كان خلال حضورها العرض الخاص للفيلم الكوميدي "إن غاب القط " والذي أقيم بسينما مول مصر بحضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم: إسلام جمال، الطفل علي البيلي، كريم العمري، والمؤلف أيمن وتار.

