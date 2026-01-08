بالصور| مريم الخشت تحتفل بعيد ميلادها.. وأسماء جلال تهنئها

بعد حذف مقابلتها في " The Blind Date Show".. 10 معلومات عن الطفلة ريما

احتفلت الفنانة مريم الخشت بعيد ميلادها مع زوجها أحمد أباظة وعدد من أصدقائها المقربين، ومن بينهم الفنانة هنادي مهنا.

ونشرت مريم، صورا من الاحتفال عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت الصور إعجاب متابعيها ونجوم الفن.

وجاء تعليق الفنانة هنادي مهنا: "عيد ميلاد سعيد يا بيويا"، بينما كتبت أسماء جلال: "عيد ميلاد سعيد يا برنسيسة".

فيما جاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "ربنا يسعد قلبك"، "ربنا يحميكم يا رب"، "أجمل كابل" ، "العمر كله يا رب"، "كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي" ، "قمر" ، "ربنا يحميكم".

يذكر أن، آخر ظهور للفنانة مريم الخشت كان خلال حضورها العرض الخاص للفيلم الكوميدي "إن غاب القط " والذي أقيم بسينما مول مصر بحضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم: إسلام جمال، الطفل علي البيلي، كريم العمري، والمؤلف أيمن وتار.

