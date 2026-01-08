خرجت الفنانة لقاء الخميسي عن صمتها بشأن ما أُثير مؤخرًا حول تصريحات منسوبة لها، ونفت كل ما تم نشره باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أدمن صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "أي فيديوهات أو تصريحات منسوبة للفنانة لقاء الخميسي بخصوص الموضوع المثار حاليًا غير صحيحة بالمرة، لم يتم إجراء أي تصريحات صحفية أو نشر فيديوهات، نرجو احترام خصوصية وحساسية الموقف".

يُذكر أن الفنانة إيمان الزيدي أعلنت عبر حسابها على "فيسبوك" انفصالها عن زوجها، اللاعب محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي الزمالك الأسبق، قائلة: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي دام أكثر من 7 سنوات".

