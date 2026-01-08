إعلان

"أي تصريحات غير صحيحة".. أول تعليق من لقاء الخميسي حول أزمة طلاق زوجها من ممثلة

كتب : سهيلة أسامة

01:30 م 08/01/2026 تعديل في 01:32 م

لقاء الخميسي

خرجت الفنانة لقاء الخميسي عن صمتها بشأن ما أُثير مؤخرًا حول تصريحات منسوبة لها، ونفت كل ما تم نشره باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أدمن صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "أي فيديوهات أو تصريحات منسوبة للفنانة لقاء الخميسي بخصوص الموضوع المثار حاليًا غير صحيحة بالمرة، لم يتم إجراء أي تصريحات صحفية أو نشر فيديوهات، نرجو احترام خصوصية وحساسية الموقف".

يُذكر أن الفنانة إيمان الزيدي أعلنت عبر حسابها على "فيسبوك" انفصالها عن زوجها، اللاعب محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي الزمالك الأسبق، قائلة: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي دام أكثر من 7 سنوات".

لقاء الخميسي عبر فيسبوك

30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
الأرصاد تطلق إنذارا بحريًا بشأن اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج

4 خضروات تحارب نزلات البرد وتقوي المناعة.. احرص على تناولها
"مش أول مرة".. شوبير يكشف رد صادم من الأهلى حول رحيل نجله
4 طلبات وانسحاب.. ماذا قدم دفاع الحكم في قضية غرق السباح "يوسف محمد"؟

