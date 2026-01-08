إعلان

"منحازة لحفيدتي".. أول تعليق من علا رامي بعد طلاق نجلها

كتب : منال الجيوشي

10:50 ص 08/01/2026

علا رامي

تحدثت الفنانة علا رامي، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل الذي يُعرض عبر فضائية صدى البلد 2 عن طلاق نجلها الفنان عمر خورشيد من الفنانة ياسمين جيلاني.

وكشفت علي رامي أنها كانت منحازة لحفيدتها بعد انفصال الثنائي لكي تتجاوز تلك المحنة.

وقالت إنها تحاول بقدر الإمكان أن تجعل حفيدتها تتجاوز تلك الأزمة على خير، ولا تتعرض لأي أزمات نفسية وتتقبل الموضوع، ومن الممكن أن تتغير الأمور في الفترة المقبلة وتعود المياه لمجاريها.

وكان الفنان عمر خورشيد قد أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين جيلاني بعد زواج دام 10 سنوات.

