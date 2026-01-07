وفاة والدة الفنان وائل علي وتحديد موعد الجنازة

أعلن الفنان وائل علي وفاة والدته، مساء اليوم الأربعاء، وتحديد موعد الجنازة.

وكتب وائل علي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مع السلامة يا أمي، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم".

معلومات عن وائل علي

وائل علي، من مواليد 30 أبريل 1975، وشارك في الكثير من الأعمال الدرامية.

من أهم أعماله الدرامية: اللص الذي أحبه عام 1997، هوانم جاردن سيتي عام 1997، زيزينيا عام 2000، آن الأوان عام 2006، اسم مؤقت عام 2013.

كما شارك في مسرحيات: مثل: الليبرو عام 2002، مراتي زعيمة عصابة عام 2008، مرسي عاوز كرسي عام 2008.