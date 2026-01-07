إعلان

بعد أزمة طلاق محمد عبدالمنصف.. لقاء الخميسي: أستعيد قوتي لنفسي

كتب : سهيلة أسامة

03:30 م 07/01/2026 تعديل في 03:50 م
شاركت الفنانة لقاء الخميسي مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، بعد الأزمة الأخيرة التي أثارتها الفنانة إيمان الزيدي عند إعلانها انفصالها عن لاعب الكرة محمد عبد المنصف.

وجاء في مقطع الفيديو الذي نشرته لقاء الخميسي عبارة: "أستعيد قوتي لنفسي من كل شخص ومكان وكيان".

وفي صباح اليوم، نشر الفنان أحمد فريد، صدي الفنانة لقاء الخميسي واللاعب محمد عبد المنصف، بيانًا توضيحيًا حول الأزمة، وأكد فريد أن ما تم تداوله على بعض المواقع الصحفية ونُسب إلى لقاء الخميسي على أنه بيانات صحفية صادرة عنها، غير صحيح تمامًا، مشددًا على أنها لم تدلِ بأي تصريحات رسمية بشأن الأمر.

وأشار البيان إلى أن ما تردد حول علم لقاء الخميسي المسبق بما أُثير والتزامها الصمت لسنوات، عارٍ تمامًا من الصحة، وأنها لم تكن على علم بهذه الأمور، وأن ما يتم تداوله ما هو إلا اجتهادات وافتراضات لا تستند إلى معلومات موثوقة، وإنما مجرد افتراضات.

لقاء الخميسي عبر إنستجرام

محمد عبدالمنصف لقاء الخميسي الفنان أحمد فريد إيمان الزيدي

