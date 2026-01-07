حرصت الفنانة فيفي عبده على تهنئة جمهورها ومحبيها بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وكتبت فيفي عبده عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "كل عام وكل حبايبنا في مصر وحول العالم بخير بمناسبة الميلاد المجيد، ويا رب تكون كل أيامكم خير وحب وسعادة".

يذكر أن الفنانة فيفي عبده تستعد للمشاركة في دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "خلي بالك من مراتك"، ويشاركها البطولة كل من أحمد بدير، انتصار، ومحمد لطفي، والعمل من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج محمد حمدي.





