"فستان وسط البحر".. إنجي المقدم تنشر صور جديدة من رحلتها

تواصل الفنانة إنجي المقدم الاستمتاع بوقتها في عرض البحر على متن يخت، ونشرت صور جديدة من كواليس الرحلة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت إنجي المقدم في الصور بإطلالة جذابة والتقطت العديد من الصور التذكارية، كما ظهرت رفقة عدد من عائلتها والأصدقاء وهم يستمتعون بوقتهم وكتبت: "روح البحر اليوم الثاني".

آخر مشاركات إنجي المقدم الفنية

كانت آخر مشاركات إنجي المقدم بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال تنتظر عرضها إنجي المقدم قريبا

تشارك إنجي المقدم بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "الست موناليزا" بطولة الفنانة مي عمر والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

