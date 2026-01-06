إعلان

تامر حسني يهنئ منتخب مصر على التأهل: "شرفتونا يا رجالة"

كتب : معتز عباس

08:02 م 06/01/2026

تامر حسني

وجه الفنان تامر حسني التهنئة لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بعد الفوز على منتخب بنين والتأهل لدور الـ 8 ببطولة امم أفريقيا.

ونشر تامر حسني ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "مليون مبروك لمصر أم الدنيا شرفتونا يا رجالة كل التحيات للكابتن حسام حسن القائد العظيم".

آخر ظهور لتامر حسني

أحيا تامر حسني حفلا غنائيا في ليلة رأس السنة وشاركه الغناء الفنان تامر عاشور، إذ قام الثنائي على المسرح بغناء عدد من الأغاني سويا وسط تفاعل جمهورهم ومحبيهم.

وظهرت بسمة بوسيل مؤخرًا مع طليقها الفنان تامر حسني وأبنائهم آدم وتاليا أمايا وهم يحتفلون بالعام الجديد.

تامر حسني

تامر حسني حسام حسن منتخب مصر بطولة امم أفريقيا انستجرام

