المخرج خالد دياب يعلن عن وفاة والدة زوجته

كتب : نوران أسامة

11:39 ص 06/01/2026

خالد دياب

أعلن المخرج والسيناريست خالد دياب وفاة حماته (والدة زوجته)، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتب دياب في منشوره: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي السيدة سامية مصطفى يوسف محمد أبو بكر، للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان".

وأضاف: "صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء 6 يناير عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، والدفن بمقابر العائلة بالقطامية في القاهرة الجديدة".

يُذكر أن خالد دياب شارك في الكتابة مع شقيقته شيرين، وتولى إخراج مسلسل "أشغال شقة"، والجزء الثاني منه "أشغال شقة جدًا"، والذي تصدّر قوائم الأعمال الأعلى مشاهدة خلال موسم رمضان الماضي.

وفاة حماة المخرج خالد دياب

