أعلن المخرج والسيناريست خالد دياب وفاة حماته (والدة زوجته)، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتب دياب في منشوره: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي السيدة سامية مصطفى يوسف محمد أبو بكر، للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان".

وأضاف: "صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء 6 يناير عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، والدفن بمقابر العائلة بالقطامية في القاهرة الجديدة".

يُذكر أن خالد دياب شارك في الكتابة مع شقيقته شيرين، وتولى إخراج مسلسل "أشغال شقة"، والجزء الثاني منه "أشغال شقة جدًا"، والذي تصدّر قوائم الأعمال الأعلى مشاهدة خلال موسم رمضان الماضي.

اقرأ أيضًا:

"ملكة".. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار والنجوم يعلقون

قبل عرضه.. رانيا ياسين تروج لشخصيتها في مسلسل "بيت بابا"

قبل عرضه في مصر.. تعرف على تقييم موقع "IMDB" لفيلم "Giant"