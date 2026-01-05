إعلان

"بطل العالم الحقيقي"..عصام عمر يضع محمد صلاح على بوستر مسلسله بعد تأهل المنتخب

كتب : مروان الطيب

10:42 م 05/01/2026

محمد صلاح

كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان عصام عمر بصعود المنتخب المصري إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على منتخب بنين بـ ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين.

نشر عصام عمر بوستر مسلسله "بطل العالم" عبر حسابه على فيسبوك وقام بوضع صورة قائد المنتخب المصري محمد صلاح بدلا منه على البوستر وكتب: "استأذن أنا بقى علشان بطل العالم الحقيقي وصل".

وكشف عصام عمر عن البوستر الرسمي لمسلسله "بطل العام" خلال الساعات الماضية استعدادا لعرضه على منصة "يانجو بلاي" يوم 18 يناير الجاري.

كواليس مسلسل "بطل العالم"

تدور أحداث المسلسل بعد خسارة بطولة العالم، يتحول بطل أفريقيا في الملاكمة إلى حارس شخصي محترف يبحث عن فرصة ثانية. تتغير حياته تماماً حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثاً مخفياً وديوناً خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات. ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقاً جديداً نحو الحب والخلاص.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من فتحي عبد الوهاب، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، منى هلا، أحمد عبد الحميد، تأليف هاني سرحان، إخراج عصام عبد الحميد.

