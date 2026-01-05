"فستان أسود لامع".. أنغام تنشر صور جديدة من حفل ليلة رأس السنة بالرياض

"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد

أحدث جلسة تصوير لـ كارول سماحة تستقبل بها العام الجديد

شاركت المطربة أنغام متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا جديدة من حفلها الغنائي في ليلة رأس السنة بالرياض.

ونشرت أنغام الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ليلة الحب، صوت مصر أنغام يناير 2026 الرياض".

ظهرت أنغام بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود لامع كشف عن جمالها، لتنال إعجاب المتابعين.

وجاءت التعليقات، كالتالي: "قلبي يا صوت مصر"، "إيه الحلاوة دي يا نونو "، "الله يحميكي يا قلبي"، "ما شاء الله على الجمال"، "انتي زيك مفيش".

أقيم مساء الأربعاء الماضي، حفل غنائي للمطربة أنغام في المملكة العربية السعودية، بالرياض.

وخطفت أنغام الأنظار بإطلالة رائعة وساحرة، ظهرت مرتدية فستان مميز مرصع بحلقات الزهور واللولو والكريستال الملون، كشف عن جمالها وأناقتها.

بدأ حفل أنغام بقيادة الموسيقار هاني فرحات،والمذاع على قناة "ام بي سي مصر"، وقدمت باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، "هو انت مين"، "سانده عليك"،"اسكت"، "خليني شوية معاك"، "لا تهچي"، تلاقينا"، "اتجاه واحد"، "تيجي نسيب"، "لوحة باهتة".

اقرأ أيضا..

14 صورة من عزاء السيناريست هناء عطية بمسجد عمر مكرم

أحدث جلسة تصوير لـ كارول سماحة تستقبل بها العام الجديد