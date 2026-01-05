إعلان

14 صورة من عزاء السيناريست هناء عطية بمسجد عمر مكرم

كتب : معتز عباس

07:18 م 05/01/2026
    اسرة الراحلة هناء عطية تستقبل المعزين من الاصدقاء ونجوم الفن (1)
    اسرة الراحلة هناء عطية تستقبل المعزين من الاصدقاء ونجوم الفن (2)
    اسرة الراحلة هناء عطية
    اسرة هناء عطية تستقبل الوافدين من المعزين
    الحزن على وجه اسرة الراحلة هناء عطية (1)
    الحزن على وجه اسرة الراحلة هناء عطية (2)
    الحزن على وجه اسرة هناء عطية
    أسرة الراحلة هناء عطية تستقبل المعزين (3)
    بدء عزاء هناء عطية
    عزاء هنا عطية في مسجد عمر مكرم
    عزاء هناء عطية في عمر مكرم
    لقطات من تلقي اسرة الراحلة هناء عطية العزاء
    أسرة الراحلة هناء عطية تستقبل المعزين (2)

كتب - معتز عباس:

تصوير / محمود بكار:

أقيم مساء اليوم، الإثنين، عزاء السيناريست الراحلة هناء عطية، في مسجد عمر مكرم، بحضور عدد من الأصدقاء وأفراد أسرتها.

شهد العزاء توافد عدد بسيط من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الراحلة هناء عطية.

واستقبلت أسرة الراحلة هناء عطية المعزيّن الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء.

توفيت السيناريست هناء عطية، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت تُعاني من التهاب رئوي حاد، بالإضافة إلى مشاكل صحية في الكلي، قبل وفاتها.

معلومات عن هناء عطية

هناء عطية كاتبة وسينارست مصرية بارزة، تخرجت من المعهد العالي للسينما أكاديمية الفنون، قسم السيناريو عام 1988.

قدمت للسينما عددًا من الأعمال البارزة، أبرزها: "يوم للستات" و"خلطة فوزية".

حصدت العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل فيلم وأفضل سيناريو عن فيلم "يوم للستات".

ليلى علوي تنشر فيديو من احتفالها بعيد ميلادها: "محظوظة بكم الحب دا كله"

"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبدالمنصف

هناء عطية مسجد عمر مكرم

