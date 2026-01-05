14 صورة من عزاء السيناريست هناء عطية بمسجد عمر مكرم

أحدث جلسة تصوير لـ كارول سماحة تستقبل بها العام الجديد

كتب - معتز عباس:

تصوير / محمود بكار:

أقيم مساء اليوم، الإثنين، عزاء السيناريست الراحلة هناء عطية، في مسجد عمر مكرم، بحضور عدد من الأصدقاء وأفراد أسرتها.

شهد العزاء توافد عدد بسيط من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الراحلة هناء عطية.

واستقبلت أسرة الراحلة هناء عطية المعزيّن الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء.

توفيت السيناريست هناء عطية، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت تُعاني من التهاب رئوي حاد، بالإضافة إلى مشاكل صحية في الكلي، قبل وفاتها.

معلومات عن هناء عطية

هناء عطية كاتبة وسينارست مصرية بارزة، تخرجت من المعهد العالي للسينما أكاديمية الفنون، قسم السيناريو عام 1988.

قدمت للسينما عددًا من الأعمال البارزة، أبرزها: "يوم للستات" و"خلطة فوزية".

حصدت العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل فيلم وأفضل سيناريو عن فيلم "يوم للستات".

اقرأ أيضا..

ليلى علوي تنشر فيديو من احتفالها بعيد ميلادها: "محظوظة بكم الحب دا كله"

"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبدالمنصف