علقت الفنانة لقاء الخميسي، على استقرار علاقتها الأسرية مع زوجها اللاعب محمد عبدالمنصف حارس مرمى الزمالك الأسبق، قبل إعلان الفنانة إيمان الزيدي أمس الأحد، انفصالها عن عبدالمنصف.

وفي احدى المناسبات الفنية، وجهت مراسلة لاحدى القنوات، سؤالا للفنانة لقاء الخميسي حول استقرار علاقتها الأسرية مع زوجها اللاعب محمد عبدالمنصف، لترد عليها: "الله أكبر.. الحمد لله دي نعمة من عند ربنا، ورضا كبير جدا جدا".

كما كشفت لقاء الخميسي عن موقف تعرضت له مع ابنها واعتقاد البعض عقب ظهوره معها بمهرجان القاهرة السينمائي أنه خطيبها، قائلة: "ابني كان نفسه يبقى معايا فخدته وقتها، واتفاجئت من تعليقات الناس اللي بتقولي أنه خطيبي، ومكنوش مصدقين أنه ابني وقتها، والناس تفهمت بعد كدة أنه ابني، واللي بيقول أنه خطيبي بيبقى عشان هو مش متابع الأخبار على العموم".

يذكر أن، الفنانة إيمان الزيدي كتبت تدوينة عبر حسابها على فيسبوك، تكشف من خلالها انفصالها عن زوجها اللاعب محمد عبدالمنصف حارس مرمى نادي الزمالك الأسبق، وجاء في تدوينتها: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي دام أكثر من 7 سنوات".

ويعد محمد عبد المنصف أحد أهم حراس كرة القدم في مصر ونادي الزمالك، الذين نجحوا في كتابة تاريخ كبير في الكرة المصرية قبل إعلان اعتزاله كرة القدم، وهو متزوج حاليا من الفنانة لقاء الخميسي.