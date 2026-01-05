دراما رمضان 2026.. تعرف على اسم شخصية أحمد عزمي في "حكاية نرجس"

أعلن الفنان أحمد عزمي، عن مشاركته في مسلسل "حكاية نرجس"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ونشر أحمد عزمي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، صور من المسلسل، وكتب: "أتشرف بالمشاركة في مسلسل حكاية نرجس في دور (جمال) من بطولة النجمة ريهام عبد الغفور وباقة من ألمع النجوم، إنتاج محمد مشيش إخراج سامح علاء، تأليف عمار صبري اللهم نسألك النجاح والتوفيق".

مسلسل "حكاية نرجس" من المقرر عرضه في رمضان 2026، بطولة ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، حمزة العيلي، تامر نبيل، بسنت أبو باشا، تأليف عمار صابر، وإخراج سامح علاء، ومن المقرر عرضه على شاشات المتحدة.