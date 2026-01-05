إعلان

"عطل في محركات الطائرة".. رحمة عصام تكشف تفاصيل جديدة عن لحظات الذعر في طائرة دبي

كتب : مصطفى حمزة

12:01 م 05/01/2026 تعديل في 02:37 م
كشفت المطربة الشعبية رحمة عصام، تفاصيل الأزمة التي واجهتها خلال تواجدها بالطائرة، في رحلة عودتها من دبي إلى القاهرة.

وكتبت رحمة عصام، عبر صفحتها في موقع فيسبوك: "عمرى ماكنت أتخيل إني أكتب بوست زي ده بس الحقيقة في حياتنا نعم كتير مش واخدين بالنا منها"

وتابعت: "ركبت الطيارة النهاردة عادي راجعة من دبي للقاهرة، والأمور كانت تمام، فجأة يحصل عطل في محركات الطيارة، ويختل توازنها وتهبط مرة واحدة لمستوى قريب من الجبال، الأكسجين بيقل والذعر بيعم المكان والطاقم بيجري ورا بعض، ومحدش فاهم في إيه والنفس بيضيق أوي خلاص بنستسلم للنهاية الحتمية إن الطيارة بتقع".

وأضافت: "لحظات صعبة ومرعبة تلات ساعات من الرعب في الجو وعلى أساسها الطيار مكملش لمطار القاهرة، رجع تاني على مطار دبي، الحقيقة إنه مفيش حاجة في الدنيا مستاهلة وإنه في لحظة ممكن كله يخلص وينتهي وإنت مش حاسب له حساب".

واختتمت رحمة حديثها قائلة: "فاللهم ارحمنا برحمتك رحمة تغننا بها عمن سواك".

وكان المطرب الشعبي طارق الشيخ، قد نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو من الطائرة، وكتب: "عطل مفاجئ في الطيارة وأنا راجع من دبي إلى مصر محتاج دعواتكم جدا".

طارق الشيخ

