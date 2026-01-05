يسرا تهنئ ليلى علوي بعيد ميلادها والفنانة ترد

وجهت النجمة يسرا التهنئة لصديقتها النجمة ليلى علوي بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت يسرا صورة تجمعها مع ليلى علوي عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كل سنة وإنتي دايما ناجحة وفرحانة ومحبوبة يا لولا ودايماً معاكي حبايبك أهلك وجمهورك، بحبك".

وردت عليها ليلى علوي في تعليق: "بحبك اكتر".

فيلم "ابن مين فيهم" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد

يذكر أن الفنانة ليلى علوي أعلنت مؤخًرا الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم؟"، بطولة بيومي فؤاد، أحمد عصام السيد، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

اقرأ أيضا..

بالصور.. لبلبة تحضر العرض الخاص لفيلم "جوازة ولا جنازة"

بالصور.. نيللي كريم وشريف سلامة يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم "جوازة ولا جنازة"