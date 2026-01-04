إعلان

وفاة السيناريست هناء عطية بعد صراع طويل مع المرض


كتب- محمد فتحي:

08:26 ص 04/01/2026

السيناريست هناء عطية

توفيت السيناريست هناء عطية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد صراع طويل مع المرض.

أعلنت المخرجة جميلة ويفي، ابنة الراحلة هناء عطية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبر الوفاة قائلة: "ماما ماتت".

يذكر أن هناء عطية كانت تُعاني من التهاب رئوي حاد، بالإضافة إلى مشاكل صحية في الكلي، قبل وفاتها.

كانت هناء عطية كاتبة وسينارست مصرية بارزة، إذ تخرجت من المعهد العالي للسينما أكاديمية الفنون، قسم السيناريو عام 1988.

قدمت للسينما عددًا من الأعمال البارزة، أبرزها: "يوم للستات" و"خلطة فوزية".

نالت العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل فيلم وأفضل سيناريو عن فيلم "يوم للستات".

