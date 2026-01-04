إعلان

تعرف على موعد ومكان جنازة السيناريست هناء عطية

كتب : سهيلة أسامة

10:42 ص 04/01/2026

السيناريست هناء عطية

أعلنت ابنة السيناريست هناء عطية موعد ومكان تشييع جثمان والدتها، التي وافتها المنية فجر اليوم الأحد 4 يناير، بعد صراع مع المرض.

وكشفت جميلة ويفي، ابنة الراحلة، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن صلاة الجنازة ستقام على الكاتبة والسيناريست هناء عطية بعد صلاة الظهر، بمسجد السيدة نفيسة، على أن يتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بمحافظة الغربية.

وتُعد هناء عطية واحدة من أبرز كاتبات السيناريو في مصر، إذ تخرجت في المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، قسم السيناريو، عام 1988.

وقدمت للسينما عددًا من الأعمال البارزة، من بينها فيلم "يوم للستات" و"خلطة فوزية"، ونالت العديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل فيلم وأفضل سيناريو عن فيلم "يوم للستات".

موعد ومكان تشييع جثمان هناء عطية

