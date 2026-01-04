إعلان

بخير وصحة جيدة.. نقابة الفنانين السوريين تنفي وفاة الفنان بسام كوسا

كتب : مصراوي

07:39 ص 04/01/2026

الفنان بسام كوسا

وكالات

نفت نقابة الفنانين في سوريا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بشكل قاطع وفاة الفنان بسام كوسا.

وأكدت النقابة في بيان رسمي عبر "فيسبوك"، أن الفنان القدير بخير وصحة جيدة.

وأشارت إلى أن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي أساس من الصحة، مؤكدة أن أي خبر لا يصدر عن مصادرها الرسمية يعد إشاعة لا محالة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات مماثلة حول الفنان، الذي بدأ فعليا قبل أسابيع تصوير مسلسله الرمضاني الجديد بعنوان "السوريون الأعداء"، والمقرر عرضه في السباق الدرامي للشهر الفضيل هذا العام، وفقا لروسيا اليوم.

